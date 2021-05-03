С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет», — сказано в утренней сводке.



В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 02 мая, НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.



«В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов», — подчеркнули в штабе ООС.



Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 апреля 2020 года зафиксировала не менее 23 321 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 7 652 взрыва, 2 862 пролетевших неопределенных боеприпаса, 196 вспышек дульного пламени, 79 осветительных ракет и не менее 12 532 очередей и выстрелов).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.



