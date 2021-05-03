Почти три тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За прошедшие сутки, 2 мая, в Украине выявили 2 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



При этом вчера выздоровели 5 550 пациента, а умерли 154 человека.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 085 938 человек. Из них 1 681 815 пациентов выздоровели, а 44 750 случаев завершились смертью.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.



За сутки 2 мая 2021 года в Украине привито 177 человек, 755 103 человека привито с начала прививочной кампании.