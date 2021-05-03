Олигарх Ринат Ахметов в комментарии «Радио Свобода» рассказал о своих отношениях с Офисом президента и президентом Владимиром Зеленским.



«Я надеюсь, что у нас с президентом одна цель — сильная, независимая, цельная, демократическая и успешная Украина. И все, что мне как бизнесмену нужно от любого украинского правительства — равные правила игры для всех, уважение к праву частной собственности и честная конкуренция», — подчеркнул он.



При президентстве Зеленского Ахметов статус наиболее влиятельного украинского олигарха. В марте 2021 года он возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины журнала Forbes. Его капитал оценили в 7,6 миллиарда долларов.



Осенью 2020 года в Офисе президента заявили, что Зеленский в статусе президента встречался с Ахметовым лишь раз — 16 марта 2020 года — в рамках встречи с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждались вопросы противодействия распространению COVID-19.



В ОП также добавили, что Зеленский «не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи» с олигархом.



В то же время журналисты программы «Схемы» в конце лета 2020-го зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.