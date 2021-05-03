В Донецкой области выявили более 200 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 2 мая, лаборатории Донетчины сообщили о еще 202 больных коронавирусной болезни. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



Так, 66 новых случаев заболевания выявили в Покровской ТГ, 54 в Мирноградской, 48 в Константиновской, 18 в Краматорской, восемь в Дружковской, пять в Авдеевской, три в Очеретинской ТГ.



С начала пандемии зафиксировано 80 784 случая заболевания COVID-19. Из них 64 044 человека выздоровели, 1790 — умерли от осложнений.