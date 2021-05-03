Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым одобренными вакцинами иностранцам

Еврокомиссия предложила снять ограничения на въезд в Евросоюз для жителей не входящих в него стран, которые докажут наличие необходимых прививок от COVID-19 препаратом, получившим ранее допуск в ЕС. Об этом говорится в сообщении комиссии.



Ведомство в Брюсселе также предлагает снять ограничения для жителей стран с хорошей эпидемиологической обстановкой.



Разрешение также можно будет распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила к применению в экстренных ситуациях, отмечается в заявлении.



Иностранные граждане должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, отмечается в сообщении.



Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для применения в ЕС четыре вакцины от коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.