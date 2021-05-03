Президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы подписали декларацию о сотрудничестве 

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве между государствами и поддержке фундаментальных принципов демократии. Об этом сообщает пресс-служба президента.



«Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашей нынешней сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность», - говорится в документе.



Также в декларации отмечается, что «Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют демократические ценности».



Главы государств отмечают, что с пониманием и поддержкой относятся к устремлений всех наций региона, с которыми объединяет общая историческая судьба и которые сегодня также стремятся пользоваться благами свободы и демократии, требуя уважения к своим правам.



Президенты пяти стран встречаются сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Польши.