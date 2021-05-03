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Президент Польши примет участие в саммите «Крымской платформы»

03 мая 2021, 17:18

Президент Польши примет участие в саммите «Крымской платформы»

Президент Польши Анджей Дуда в августе примет участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы».

Об этом Дуда сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в Варшаве, пишет «Европейская правда».

«Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято», — заявил Дуда.

В ответ президент Зеленский сказал, что будет ждать Анджея Дуду с первой леди на первом саммите.

В МИД заявили, что ряд стран уже подтвердили участие в саммите «Крымской платформы» на уровне высших представителей государств.

Ранее от участия в «Крымской платформе отказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации. 

Первый саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.

В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.

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