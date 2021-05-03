Президент Польши примет участие в саммите «Крымской платформы»

Президент Польши Анджей Дуда в августе примет участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы».
Об этом Дуда сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в Варшаве, пишет «Европейская правда».
«Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято», — заявил Дуда.
В ответ президент Зеленский сказал, что будет ждать Анджея Дуду с первой леди на первом саммите.
В МИД заявили, что ряд стран уже подтвердили участие в саммите «Крымской платформы» на уровне высших представителей государств.
Ранее от участия в «Крымской платформе отказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации.
Первый саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.
В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.