За сутки боевики три раза нарушили режим тишины на Донбассе

С начала текущих суток, пророссийские боевики на Донбассе 3 раза нарушили условия режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в понедельник.



В сообщении отмечается, что вблизи населенного пункта Пески незаконные вооруженные стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.



В тоже время, неподалеку от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Луганское — из стрелкового оружия.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Украинская сторона отметила, что неуклонно соблюдает «режим тишины», а о действиях НВФ cообщила представителям ОБСЕ через СЦКК.