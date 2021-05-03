Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Москва работает над тем, чтобы «свести к минимуму возможные риски» в случае отключения страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.



Европейский парламент 29 апреля принял резолюцию, в которой призвал в случае прямого вторжения России в Украину остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.



Захарова отметила, что в связи с этой резолюцией в Кремле хоть и рассматривают сценарий отключения страны от SWIFT как гипотетический, но не исключают его.



«Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», — сказала спикер МИД РФ



В качестве примера альтернативы представительница МИД РФ привела систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Также она добавила, что власти обсуждают ее соединение с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

Европарламент призвал Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.