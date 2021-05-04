Виктория Нуланд посетит Украину вместе с госсекретарем США Блинкеном

Заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Украину вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.



Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.



«Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года», — указывается в ее графике.

30 апреля Сенат США в ходе голосования утвердил Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.



Нуланд часто посещала Украину во время акций Евромайдана. Тогда она была помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Владеет русским языком.



На этой неделе Блинкен планирует посетить Украину, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.