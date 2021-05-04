Дудь объяснил, почему вырезал из интервью с Ивангаем фрагменты о Голодоморе, репрессиях в СССР и агрессии РФ

Российский YouTube-блогер Юрий Дудь вырезал из видеоинтервью с украинским коллегой Иваном Рудским (EeOneGuy) фрагменты о Голодоморе, репрессиях НКВД и войне России против Украины. Об этом Рудской написал в Twitter.



Интервью появилось на канале «ВДудь» еще 18 марта, однако о том, что в него вошли не все фрагменты разговора Рудской сообщил 2 мая.



«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал он.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

По его мнению, Дудь испугался публиковать полное интервью.

Давайте вспомним как РФ отжала у Украины их территории, ценой тысячи жизней, и то что народ России бессилен против этого. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Комментируя обвинения в свой адрес, Дудь заявил, что его главная цель — исследовать героя.



«Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать», — написал он в Telegram.



Дудь также опубликовал 12-минутное видео без монтажной склейки.