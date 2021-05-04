В Мариуполе возобновляют очное обучение в школах

В Мариуполе с 5 мая школьники снова сядут за парты. Решение о восстановлении учебного процесса в обычном режиме приняла городская комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает MRPL.city.



«Школьники будут учиться в штатном режиме. Окончание учебного года с учетом последнего звонка планируем на 31 мая. Учителя успевают вычитать программу, но главное – успеть сделать срезы, написать контрольные и выставить семестровые и годовые оценки», – сообщила директор департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Братчикова.



В детских садах и внешкольных учреждениях также возобновляется посещение в обычном режиме.