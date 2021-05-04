Строят блиндаж: На въезде в промзону Авдеевки обустраивают мемориал погибшим украинским военным

Мемориал украинским военным, погибшим при обороне Авдеевки

В прифронтовой Авдеевке украинские военнослужащие реконструируют мемориал, установленный в честь погибших боевых побратимов. Памятник перенесли на фундамент. Рядом строят блиндаж, в котором планируют разместить музей войны на Донбассе, передает «Суспільне. Донбас».



Мемориал расположен на въезде в Авдеевскую промзону. Как рассказал военнослужащий ВСУ с позывным «Кедр», ранее установленный памятник в виде остатков боевой машины сместили на несколько метров и сделали для него фундамент.

Памятные плиты при строительстве сняли, их хранят в помещении Авдеевской военно-гражданской администрации.



Работы по реконструкции мемориала уже согласованы. «На все это есть проект, оно все согласовано, делается все, как должно быть», – говорят военные.

У нового мемориала строят блиндаж, в котором по проекту обустроят музей российско-украинской войны.



«Все что связано с погибшими военнослужащими, – все будет находиться непосредственно в этом музее», – рассказала военнослужащая ВСУ Полина.

Мемориал украинским воинам, погибшим при обороне Авдеевки, открыли в сентябре 2017 года. Инициировали его создание военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.