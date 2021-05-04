С 5 мая «Укрзализныця» снимает все карантинные ограничения на движение поездов

Начиная с 5 мая «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожное сообщение во всех регионах. Поезда будут курсировать по графику, сообщает пресс-служба предприятия.



Как отмечается, 5 мая, в среду, из «красной» зоны карантина выходит Житомирская область – это последний регион, где действовали ограничения на железной дороге.



«Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении», – подчеркивают в «Укрзализныце».



Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, «Укрзализныця» призывает пассажиров соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий при плохом самочувствии.

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области. Регион переходит в «желтую» зону карантина. В «красной» карантинной зоне пока остаются: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.