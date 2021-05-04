В Краматорске будут стрелять, горожан просят сохранять спокойствие

В Краматорске 5 мая, начиная с ночи, будут проводиться военные учения с элементами стрельб, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



«В ночь с 4 на 5 мая 2021 года с 00:00 до 03:00 часов военнослужащими одного из подразделений ВСУ в Меловом карьере в Краматорске будут проводиться учебные вождения тяжелой техники с отдельными элементами стрельб», – говорится в сообщении.



5 мая с 9:00 до 13:00 военнослужащими будут проводиться практические стрельбы в Меловом карьере.



Кроме того, 5 мая с 22:00 до 03:00 6 мая военнослужащими будут проводиться учебные вождения тяжелой техники.



«Просьба всех сохранять спокойствие и осторожность», – предупреждают в горсовете.