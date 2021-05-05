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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая

05 мая 2021, 01:04

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировано 324 новых случая заболевания. С начала пандемии зафиксировано 81 108 случаев COVID-19: 64 827 человек выздоровели, 1790 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 164 случаев заражения, 10 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 33 734 заболевших: 26 664 пациента выписали, 2 551 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 21 новый случай COVID-19. Один человек умерли от осложнений. Всего — 23 693 случая болезни: 18 987 человек выздоровели, 733 — умерли.

В отдельных районах Луганской области за сутки зарегистрирован один летальный случай вследствие осложнения из-за коронавируса. Всего группировка «ЛНР» признает 4 347 случаев заболевания: 3 812 пациентов выздоровели, 407 — умерли.

Политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон следит за тем, как Россия отводит свои войска от украино-российской границы.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что будет просить об отказе от «минского» формата переговоров по Донбассу, если не удастся его реанимировать.

Экономика

Украинские предприятия, потерявшие собственность и прибыль из-за агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подали иски в более чем 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий - более 4,5 млрд долларов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Боевые действия

В поселке Верхнеторецкое Донецкой области во время уборки могилы погиб 69-летний местный житель, подорвавшись на неустановленном взрывном предмете.

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