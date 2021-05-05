В Украине — 2,5 тысяч новых пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 2 576 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 7 728 человек выздоровели, 161 — умер. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За сутки госпитализированы – 1 671 человек, заболели 103 ребенка и 30 медработников, добавил министр.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Киевской (355), Донецкой (287), Днепропетровской (213) областях.



С начала пандемии коронавирусную болезнь выявили у 2 090 986 человек. Из них 1 697 358 человек выздоровели, 45 077 — умерли от осложнений.



4 мая 3 425 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 759 434 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 303 получили вторую дозу и завершили вакцинацию