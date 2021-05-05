Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая

05 мая 2021, 08:26

На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая

За минувшие сутки, 4 мая, украинская сторона зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как указано, обстрел велся по позициям украинских бойцов в районе Водяного, Красногоровки, Авдеевки, Луганского.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородского был замечен пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения. БПЛА был своевременно подавлен средствами РЭБ, рассказали в штабе.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. По данным украинской стороны, огонь велся в районе Майорского.

В вою очередь группировка «ЛНР» заявила о четырех нарушениях «режима тишины». Как утверждается, обстрелы велись по позициям в районе Донецкого, Смелого, Логвинового, Калиновки.

Группировка «ДНР» заявила, что за 4 мая зафиксировала обстрелы в районе Старомихайловки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 мая 2021-го зафиксировала не менее 23 774 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 7 711 взрывов, 2 968 пролетевших неопределенных боеприпасов, 196 вспышек дульного пламени, 82 осветительных ракеты, а также по крайней мере 12 817 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о возвращении режима прекращения огня к Пасхе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:26
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая
01:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая
10:53
«ДНР»: 164 человека заболели, 10 — умерли от COVID-19
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от COVID-19
22:40
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
09:14
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от COVID-19
23:32
Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая
14:04
В Макеевке сгорели четыре дачных дома и хозяйственная постройка
12:53
В Донецке будут три дня перекрывать движение машин из-за репетиции парада
09:26
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом
08:38
Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая
22:20
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
21:11
Задолженность свыше 600 миллионов рублей: В «ДНР» рассказали, когда отключают воду должникам
19:47
«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»
16:02
«ДНР»: 209 заболевших COVID-19 и 13 умерших за сутки
все новости
08:59
На Донетчине больница попала под обстрел
08:33
В Лисичанске горело здание Бельгийской больницы
08:26
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая
08:16
В Украине — 2,5 тысяч новых пациентов с COVID-19
01:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая
23:23
Колесников подтвердил, что создает новую партию
22:43
Байден допускает встречу с Путиным в июне
22:05
Расследователи обнаружили многомиллионные покупки произведений искусства через оффшоры Порошенко. Его юристы назвали это «фейком»
21:41
В Краматорске будут стрелять, горожан просят сохранять спокойствие
20:59
С 5 мая «Укрзализныця» снимает все карантинные ограничения на движение поездов
20:42
Три группы украинских ученых разработали прототипы вакцин от COVID-19 – Данилов
20:21
Зеленский: В Украине решается будущее Европы
19:55
Строят блиндаж: На въезде в промзону Авдеевки обустраивают мемориал погибшим украинским военным
19:12
Беспилотник боевиков пересек линию соприкосновения: Штаб ООС сообщил о новых обстрелах на Донбассе
18:20
Еще 4 области могут покинуть «красную» зону карантина в ближайшие дни – Минздрав
все новости
ВИДЕО
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция