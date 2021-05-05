На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая

За минувшие сутки, 4 мая, украинская сторона зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как указано, обстрел велся по позициям украинских бойцов в районе Водяного, Красногоровки, Авдеевки, Луганского.



В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородского был замечен пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения. БПЛА был своевременно подавлен средствами РЭБ, рассказали в штабе.



С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. По данным украинской стороны, огонь велся в районе Майорского.



В вою очередь группировка «ЛНР» заявила о четырех нарушениях «режима тишины». Как утверждается, обстрелы велись по позициям в районе Донецкого, Смелого, Логвинового, Калиновки.



Группировка «ДНР» заявила, что за 4 мая зафиксировала обстрелы в районе Старомихайловки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 мая 2021-го зафиксировала не менее 23 774 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 7 711 взрывов, 2 968 пролетевших неопределенных боеприпасов, 196 вспышек дульного пламени, 82 осветительных ракеты, а также по крайней мере 12 817 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о возвращении режима прекращения огня к Пасхе.