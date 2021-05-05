В украинской СЦКК заявили об обстреле авто

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях Минских договоренностей и международного гуманитарного права со стороны незаконных вооруженных формирований.



3 мая наблюдатели украинской СЦКК обнаружили на своем авто два выходных пулевых отверстия. По данным украинских военных, это произошло вследствие обстрела из пулемета калибра 7,62 мм.

Обстрел произошел около 18:40 из стороны неподконтрольной Ужевки (бывш.Ленинского) в направлении села Водяное, отмечают в СЦКК.

«Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющего режима прекращения огня», — говорится в сообщении СЦКК.



По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направлено ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.