Зеленский: Ко Дню независимости большинство украинцев должны быть провакцинированы от коронавируса

В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19, но необходимо ускорять темпы вакцинации. Об этом шла речь на совещании по противодействию распространению коронавируса с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд.



По его словам, сейчас шесть областей остаются в «красной» зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из «красной» зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям. Шмыгаль отметил, что после этого «красный» уровень эпидемической опасности останется в трех областях – Сумской, Полтавской и Запорожской.



Глава правительства добавил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев, а при наличии достаточного количества вакцин система здравоохранения Украины позволяет прививать до 400-500 тысяч человек в сутки.



Президент поручил увеличить темпы вакцинации.



«Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией», – сказал Владимир Зеленский.



Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения Максим Степанов сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации» по европейским стандартам.