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ООН: Население ЦАР жалуется на российских «военных инструкторов»

05 мая 2021, 14:35

ООН: Население ЦАР жалуется на российских «военных инструкторов»

Действия частных военных кампаний, в том числе российских, в Центральноафриканской Республике вызывают обеспокоенность у ООН. Международное французское радио (RFI) опубликовало расследование, в котором местные жители рассказывают о преступлениях со стороны российских военных «инструкторов», воюющих на стороне правительственной армии в ЦАР. Также радио ссылается на документы рабочей группы ООН по вопросам использования наемников.

Эта рабочая группа в конце марта впервые официально «выразила тревогу» из-за широкого использования власти ЦАР частных военных компаний. Об этом пишет «Громадське». Речь идет о российской частной военной компании «Вагнера», ее филиале — Sewa Security Services, а также Lobaye Invest SARLU, которая формально является горнодобывающей компанией, которую основали в республике в 2017 году.

Отмечается, что с декабря прошлого года удалось собрать доказательства их «причастности к серии жестоких нападений» в Центральноафриканской Республике.

Эти обвинения подтверждают несколько внутренних отчетов ООН. В одном из них перечислено более сотни жертв нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных правительственной армией и российскими наемниками, или же только наемниками.

Им приписывают массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки во время допросов, насильственные исчезновения, насильственные перемещения мирных жителей, неизбирательные нападения на гражданские объекты, нарушение права на здоровье и увеличение количества нападений на гуманитарные организации.

Источники RFI сообщили, что всего в ЦАР воюют от 800 до 2 000 российских наемников. Российское посольство в стране признает только 535 своих военных. Их называют «инструкторами», которые якобы не участвуют в боевых действиях, но могут ответить в случае нападения.

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