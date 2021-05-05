«Красная» зона карантина уменьшилась еще на три области

С 6 мая «красную» зону карантина покидают еще три региона – Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Такое решение приняла сегодня государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



«По результатам заседания госкомиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 6 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей», – написал Немчинов в своем телеграм-канале.



При этом на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать карантинные ограничения «желтого» уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области – «оранжевого» уровня.



В «красной» зоне карантина с завтрашнего дня останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.



Донецкая и Луганская области пока находятся в «оранжевой» зоне карантина.