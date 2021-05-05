Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава Госпогранслужбы рассказал о судьбе проекта «Стена» и обустройстве границы с РФ

05 мая 2021, 16:51

Глава Госпогранслужбы рассказал о судьбе проекта «Стена» и обустройстве границы с РФ

Проекта «Стена» как такового нет, но на границе с Россией шестой год ведутся работы по инженерно-техническому обустройству. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, проекта «Стена» нет, такое название сохранилось в обиходе. Если же говорить об инженерном обустройстве, то оно должно обеспечивать 100% контроль по линии государственной границы.

«Общество должно знать, что с стороны РФ к нам не смогут попасть диверсионно-разведывательные группы, террористы, нежелательные лица, предметы контрабанды. Вот это, в моем понимании, и должно быть "стеной"», – отметил Дейнеко. 

Он рассказал, что на границе обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершают это созданием системы видеонаблюдения.

«То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор. Камеру невозможно подкупить, она не заснет и не отвернется в нужный момент. На мой взгляд, именно к такой "стене" мы должны стремиться, если мы хотим чувствовать себя защищенными», – высказал мнение глава ГПСУ.

Что касается стоимости работ, отетил Дейнеко, когда начинался так называемый проект «Стена», то прогнозировалось, что его стоимость составит 4 миллиарда гривен. Затем она была уменьшена до 2,5 миллиардов. На сегодняшний день фактически израсходовано уже 2 миллиарда гривен. На этот год запланированы расходы 338 миллионов гривен. В этой связи пограничники решили несколько изменить формат, чтобы уменьшить себестоимость, теперь часть работ проводят сами.

Глава ГПСУ уточнил, что сейчас завершают обустройство участка границы с РФ в Харьковской области, часть работ продолжалась по Черниговской области. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области, и проектно-изыскательские работы проводятся по Сумской области. Всего обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

«Кроме того, в прошлом году в Луганской области на участке "Троицкое" была построена сверхсовременная система видеонаблюдения, камеры там работают в автоматическом режиме. Они уже выявляли нарушителей государственной границы», – добавил Сергей Дейнеко.

Читайте также:

ГПСУ: РФ не начала отводить войска от границы с Донбассом

Еще по теме

Организации
ГПСУ
Прочее
Стена граница с Россией

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:14
«ЛНР» отменила массовые мероприятия на 9 мая, оставила только военный парад
12:50
«ЛНР»: За сутки умер один пациент с ковидом
08:26
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая
01:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая
10:53
«ДНР»: 164 человека заболели, 10 — умерли от COVID-19
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от COVID-19
22:40
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
09:14
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от COVID-19
23:32
Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая
14:04
В Макеевке сгорели четыре дачных дома и хозяйственная постройка
12:53
В Донецке будут три дня перекрывать движение машин из-за репетиции парада
09:26
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом
08:38
Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая
22:20
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
21:11
Задолженность свыше 600 миллионов рублей: В «ДНР» рассказали, когда отключают воду должникам
все новости
18:19
Венедиктова изменила старшего группы прокуроров по делу «Роттердам +»
17:56
Горела крыша: В ГСЧС сообщили подробности пожара в Бельгийской больнице в Лисичанске
17:08
ЦИК отказала в регистрации народным депутатом кандидату от «Слуги народа» Василию Вирастюку
16:51
Глава Госпогранслужбы рассказал о судьбе проекта «Стена» и обустройстве границы с РФ
16:13
«Красная» зона карантина уменьшилась еще на три области
15:59
Минреинтеграции выплатило первые в этом году 5,6 миллиона гривен компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе
15:41
Дороги, мосты, водоснабжение: Критическую инфраструктуру Луганщины планируют восстановить за три года
15:14
«ЛНР» отменила массовые мероприятия на 9 мая, оставила только военный парад
14:58
Гайдай рассказал, когда в Северодонецке построят многопрофильную областную больницу
14:35
ООН: Население ЦАР жалуется на российских «военных инструкторов»
14:32
Зеленский: Ко Дню независимости большинство украинцев должны быть провакцинированы от коронавируса
13:59
Россия с июля начнет добывать воду для Крыма под Азовским морем
13:36
В получении российских паспортов отказали почти 2 тысячам жителей ОРДЛО
12:57
Жителям неподконтрольных территорий хотят упростить оформление украинских паспортов
12:50
«ЛНР»: За сутки умер один пациент с ковидом
все новости
ВИДЕО
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция