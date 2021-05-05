Глава Госпогранслужбы рассказал о судьбе проекта «Стена» и обустройстве границы с РФ

Проекта «Стена» как такового нет, но на границе с Россией шестой год ведутся работы по инженерно-техническому обустройству. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».



По его словам, проекта «Стена» нет, такое название сохранилось в обиходе. Если же говорить об инженерном обустройстве, то оно должно обеспечивать 100% контроль по линии государственной границы.



«Общество должно знать, что с стороны РФ к нам не смогут попасть диверсионно-разведывательные группы, террористы, нежелательные лица, предметы контрабанды. Вот это, в моем понимании, и должно быть "стеной"», – отметил Дейнеко.



Он рассказал, что на границе обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершают это созданием системы видеонаблюдения.



«То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор. Камеру невозможно подкупить, она не заснет и не отвернется в нужный момент. На мой взгляд, именно к такой "стене" мы должны стремиться, если мы хотим чувствовать себя защищенными», – высказал мнение глава ГПСУ.



Что касается стоимости работ, отетил Дейнеко, когда начинался так называемый проект «Стена», то прогнозировалось, что его стоимость составит 4 миллиарда гривен. Затем она была уменьшена до 2,5 миллиардов. На сегодняшний день фактически израсходовано уже 2 миллиарда гривен. На этот год запланированы расходы 338 миллионов гривен. В этой связи пограничники решили несколько изменить формат, чтобы уменьшить себестоимость, теперь часть работ проводят сами.



Глава ГПСУ уточнил, что сейчас завершают обустройство участка границы с РФ в Харьковской области, часть работ продолжалась по Черниговской области. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области, и проектно-изыскательские работы проводятся по Сумской области. Всего обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.



«Кроме того, в прошлом году в Луганской области на участке "Троицкое" была построена сверхсовременная система видеонаблюдения, камеры там работают в автоматическом режиме. Они уже выявляли нарушителей государственной границы», – добавил Сергей Дейнеко.