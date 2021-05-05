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ЦИК отказала в регистрации народным депутатом кандидату от «Слуги народа» Василию Вирастюку

05 мая 2021, 17:08

ЦИК отказала в регистрации народным депутатом кандидату от «Слуги народа» Василию Вирастюку

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины от округа на Ивано-Франковщине. Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 5 мая, передает «Суспільне. Карпати».

Представительница комиссии Виктория Глущенко сообщила, что сейчас судом отменен протокол о результатах выборов в округе №87, а следовательно у комиссии нет оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

«ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК», – сказала Виктория Глущенко.

В ЦИК также сообщили, что сейчас ищут варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний день «правильного юридического пути нет». ЦИК обрабатывает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87-м округе.

Промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) состоялись 28 марта.

По данным экзитпола, с минимальным отрывом побеждал представитель партии «За будущее» Александр Шевченко – 32,4%. Представитель «Свободы» Руслан Кошулинский набрал 31,6%, а кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк – 29,4%.

Почти неделю после выборов окружная избирательная комиссия пересчитывала бюллетени, чтобы установить результаты голосования. За это время дважды в полицию поступали сообщения о заминировании ОИК, приезжала группа депутатов от «Слуги народа» во главе с Николаем Тищенко, менялись члены и председатели окружной комиссии, прерывалось непрерывное заседание ОИК. На пяти участках голосование признали недействительным, еще на шести участках обнаружили недостачу бюллетеней за кандидата Шевченко.

Согласно итоговому протоколу, Василий Вирастюк победил с результатом 31,25%, а за Александра Шевченко проголосовало 29,69%. После обнародования результатов голосования Шевченко подал иски в суды.

22 апреля Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов народного депутата в округе №87 и назвала победителем кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка. Однако 1 мая Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов на 87-м округе.

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