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Горела крыша: В ГСЧС сообщили подробности пожара в Бельгийской больнице в Лисичанске

05 мая 2021, 17:56

Горела крыша: В ГСЧС сообщили подробности пожара в Бельгийской больнице в Лисичанске

В Лисичанске пожарным удалось спасти от уничтожения историческое здание больницы, построенное еще в XIX веке. Пострадавших и погибших на пожаре не выявлено, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Информация о пожаре в здании Бельгийской больницы поступила в Службу спасения «101» 4 мая в 20:14.

По прибытию на место пожарные установили, что горит крыша четырехэтажного заброшенного здания на площади 65 кв.м.

В тушении пожара были задействованы три автоцистерны, два пожарных ствола и другая спецтехника.

Как сообщается, в 20:50 пожар был локализован, а в 21:20 ликвидирован, пострадавших и погибших в результате происшествия не выявили. Причины пожара устанавливают специалисты.

Заброшенное здание больницы относят к Бельгийскому наследию, которое появилось на Луганщине в конце XIX века. Бельгийские предприниматели получили разрешение от Российской империи инвестировать в местную промышленность. Больница, а также другая социальная инфраструктура стали дополнением к крупнейшему на тот момент содовому заводу в Европе.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 2 марта в ходе рабочей поездки заинтересовался проектом восстановления Бельгийской больницы в Лисичанске. Но конкретных планов по восстановлению исторического здания чиновники пока не озвучили.

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