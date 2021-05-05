Горела крыша: В ГСЧС сообщили подробности пожара в Бельгийской больнице в Лисичанске

В Лисичанске пожарным удалось спасти от уничтожения историческое здание больницы, построенное еще в XIX веке. Пострадавших и погибших на пожаре не выявлено, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.



Информация о пожаре в здании Бельгийской больницы поступила в Службу спасения «101» 4 мая в 20:14.



По прибытию на место пожарные установили, что горит крыша четырехэтажного заброшенного здания на площади 65 кв.м.



В тушении пожара были задействованы три автоцистерны, два пожарных ствола и другая спецтехника.



Как сообщается, в 20:50 пожар был локализован, а в 21:20 ликвидирован, пострадавших и погибших в результате происшествия не выявили. Причины пожара устанавливают специалисты.

Заброшенное здание больницы относят к Бельгийскому наследию, которое появилось на Луганщине в конце XIX века. Бельгийские предприниматели получили разрешение от Российской империи инвестировать в местную промышленность. Больница, а также другая социальная инфраструктура стали дополнением к крупнейшему на тот момент содовому заводу в Европе.



Президент Европейского совета Шарль Мишель 2 марта в ходе рабочей поездки заинтересовался проектом восстановления Бельгийской больницы в Лисичанске. Но конкретных планов по восстановлению исторического здания чиновники пока не озвучили.