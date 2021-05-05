Венедиктова заменила старшего группы прокуроров по делу «Роттердам+»

Старший группы прокуроров в уголовном деле «Роттердам плюс» был заменен по распоряжению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом она сообщила в своем Facebook.



«Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук», — написала генпрокурор.



По ее словам, трижды и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались к ВАКС с тем, «чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано».



«Три раза закрыть дело и три раза получить отмене постановления о закрытии — это много. Вопрос настолько важен и резонансное, что места для процессуальных ошибок нет», — отметила Венидиктова.



В апреле в НАБУ заявили о третьем закрытия прокурором САП дела «Роттердам +».

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.



В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор компании ДТЭК и руководства НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) при внедрении формулы «Роттердам+». Убытки от внедрения фомулы следствие оценивает почти в 40 миллиардов гривен.



НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.



Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.



С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.