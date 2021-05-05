Ахметов по-прежнему надеется вернуться в Донецк вместе с «Шахтером»

Ринат Ахметов. Фото: «Шахтер»

Бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов надеется, что в Украине наступит мир и «горняки» будут играть на «Донбасс Арене» в Донецке.



«Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене". Допустим, первая игра — "Шахтер" — "Динамо" (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра — Лига чемпионов», — сказал Ахметов в интервью телеканалу Shakhtar TV.



Также он поделился своим мнением о главных событиях из жизни клуба за минувшие 5 лет и оценил выступления команды в Лиге чемпионов, в частности победу над «Реалом» в Мадриде.



«После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с "Реалом", мы не проиграли "Интеру" и вышли из самой сложной группы. Это было здорово», — сказал Ахметов.



Он напомнил, что «Шахтер» выиграл в Украине 4 чемпионства подряд. «А в этом году мы проиграли — это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи», — подчеркнул Ахметов.

«Шахтер» покинул Донецк после начала вооруженного конфликта в 2014 году. С тех пор Ринат Ахметов не посещает выступления своего клуба.



Сейчас «Шахтер» проводит домашние матчи в Киеве, деля НСК «Олимпийский» с «Динамо».



В 2019 году Ахметов рассказал, что не будет строить стадион в другом городе, надеясь вернуться в Донецк.