На Донетчине раскрыли схему незаконных выплат ВПЛ. Сотрудница банка имитировала идентификацию

В Донецкой области правоохранители заблокировали схему незаконных выплат внутренне перемещенных лицам, которые фактически таковыми не являются. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



Махинации разоблачили сотрудники Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил совместно с работниками Донецкого отдела противодействия кибер-преступлениям ДКП Нацполиции.



«Во время реализации оперативной информации правоохранители установили нечистую на руку сотрудницу одного из банковских учреждений. С целью начисления соцвыплат женщина имитировала идентификацию и вносила в автоматизированную систему информацию о псевдопереселенцах, которые фактически находились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму около 850 тысяч гривен», – сообщили в МВД.



Женщине, которая проводила идентификацию псевдопереселенцев, сообщено о подозрении по ч.1 ст. 362 УК «Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях». Следствие продолжается.