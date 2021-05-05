На Донбассе в ходе обстрела ранен украинский военнослужащий

В ходе обстрела на Донбассе в среду вечером украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Север».



«5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.



Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Подчеркивается, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.



«На действия противника наши воины открыли огонь», — отметили в группировке.