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На Донбассе в ходе обстрела ранен украинский военнослужащий

05 мая 2021, 23:39

На Донбассе в ходе обстрела ранен украинский военнослужащий

В ходе обстрела на Донбассе в среду вечером украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Север».

«5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Подчеркивается, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.

«На действия противника наши воины открыли огонь», — отметили в группировке.

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