Более 6 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За прошедшие сутки, 5 мая, в Украине выявили 6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 462 случая больше, чем днем ранее. При этом 14 351 человек выздоровел, а 374 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 097 024 человек. Из них 1 711 709 пациентов выздоровели, а 45 451 случай завершился смертью.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.



За среду провели 72 373 тестирования.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



5 мая 24 494 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 783 812 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 419 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.