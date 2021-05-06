На Донбассе ранены двое украинских военных, 19 обстрелов за сутки

В среду, 5 мая, на Донбассе получили ранения двое военнослужащих ВСУ. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, а за прошедшие сутки было 19 обстрелов. Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.



Украинские военные подчеркнули, что незаконные вооруженные формирования открывали огонь, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, артиллерийские установки 152 и 122 калибров, минометы 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. Огонь велся по таким населенным пунктам: Водяное, Пивденное, Новоалександровка, Новоивановка, Майорск, Новотошковское, Каменка, Причепиловка, Пески, Гнутово.



Также отмечается, что у Новозвановки боевики использовали противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы.



«На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь», – отмечают украинские военные.



В группировке «ДНР» заявили, что за вчерашний день по позициям незаконных вооруженных формирований стреляли в поселках Заиченко, Луганское, Веселое, Петровское и в городе Горловка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 мая 2021-го зафиксировала не менее 23 991 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 7 745 взрывов, 3 054 пролетевших неопределенных боеприпасов, 197 вспышек дульного пламени, 83 осветительных ракеты, а также по крайней мере 12 912 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о возвращении режима прекращения огня к Пасхе.