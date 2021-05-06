Глава МИД допустил «ползучую аннексию Азовского моря» Россией

Министр иностранных Дмитрий Кулеба считает, что Россия может провести «ползучую аннексию» Азовского моря.



«Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — сказал Кулеба в интервью CNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.



Глава МИД также заявил, что проводившиеся на юге России и в аннексированном Крыму военные учения были отработкой военных действий против Украины.



«Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, это окружение Украины и наступательные операции против Украины», — подчеркнул Кулеба.

22 апреля в аннексированном Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.



США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины.