На Донетчине глушили беспилотники ОБСЕ: В том числе и над участком разведения

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись глушению во время полетов над Донецкой областью. В том числе и над участком разведения в районе Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 4 мая БПЛА миссим подвергался воздействию помех сигналу GPS над районами вблизи н. п. Иванополье и неподконтрольного правительству н. п. Лужки, а также вблизи неподконтрольного Докучаевска.



В миссии отметили, что помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.