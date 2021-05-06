«ДНР» зарегистрировала пять смертей и 126 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса. От осложнений скончались пять пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 33 860 случая заболевания. Из них на лечении остаются 4 531 пациент, 26 773 человека выписаны, 2 556 скончались.



Также по результатам проведенных 228 исследований с помощью экспресс-тестов выявлен 61 пациент, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1492 пациента, ранее переболевший ковидом.