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«ДНР» зарегистрировала пять смертей и 126 новых случаев заражения COVID-19

06 мая 2021, 12:01

«ДНР» зарегистрировала пять смертей и 126 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса. От осложнений скончались пять пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Всего с начала пандемии формирование признало 33 860 случая заболевания. Из них на лечении остаются 4 531 пациент, 26 773 человека выписаны, 2 556 скончались.

Также по результатам проведенных 228 исследований с помощью экспресс-тестов выявлен 61 пациент, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1492 пациента, ранее переболевший ковидом.

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