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СБУ заблокировала канал пассажирских перевозок из ОРДЛО

06 мая 2021, 12:21

СБУ заблокировала канал пассажирских перевозок из ОРДЛО

Служба безопасности Украины заблокировала незаконные пассажирские перевозки с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Маршрут перевозок проходил через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

«Согласно полученным данным, организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что часть средств от нелегального бизнеса нарушители выплачивали в «бюджет» незаконных вооруженных формирований.

Транспортные средства участников схемы были задержаны в пункте пропуска «Гоптовка». Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Уже год группировки «Л-ДНР», несмотря на открытие КПВВ на линии соприкосновения с украинской стороны, продолжают их блокировать. В результате жители неподконтрольного Донбасса вынуждены выезжать через Россию, чтобы попасть на подконтрольную территорию и элементарно снять пенсию, проведать родных или пройти лечение. Правозащитники и пограничники вступили в полемику по поводу применения штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО. Как выяснилось, в ряде случаев сотрудники Госпогранслужбы могут выносить постановления о закрытии дела из-за малозначительности нарушений, ограничившись устным замечанием.

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