В Славянске с 11 мая смягчат карантин: Подробности

В Славянске городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с 11 мая смягчить карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.



В частности, с 11 мая полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы.



Возобновляется обычный режим работы учреждений культуры, за исключением культурно-массовых мероприятий.



Также будет разрешено проведение спортивных соревнований, которые включены в календарные планы, однако они должны проходить без зрителей.