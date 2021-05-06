В Украине могут запустить COVID-сертификаты до 1 июля

COVID-паспорта, или ковидные сертификаты могут быть запущены в Украине уже до 1 июля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.



Как уточняется, ковидный сертификат, который разрабатывает МОЗ, – это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.



«Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение – нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС», – пояснил Степанов.



По его словам, документ планируют разработать в кратчайшие сроки, и он может быть запущен уже с 1 июля.



Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его цель – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале «Дія».



«До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас является действующим», – добавили в Минздраве.

В марте Европейская комиссия представила цифровой «зеленый сертификат» для безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19. «Зеленый сертификат» будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате. Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата. Запустить цифровые COVID-сертификаты в ЕС планируют в ближайшие месяцы, до начала лета.