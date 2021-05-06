Кулеба уверен, что возможная встреча Байдена и Путина будет «в интересах Украины»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина пройдет в интересах Украины.



«Я абсолютно уверен, что встреча Байдена и Путина, если состоится, то пройдет в интересах Украины. Более того, мы уже получили заверение наших американских партнеров о том, что они ничего не будут решать относительно Украины без учета наших интересов. Это то, что я сегодня четко услышал от государственного секретаря Энтони Блинкена при встрече с ним», — сказал Кулеба агентству «Интерфакс-Украина» по итогам двусторонней встречи с госсекретарем США в Киеве Энтони Бликеном.



Глава МИД отметил, что «у него отсутствуют какие-либо страхи и сомнения от итогов возможной встречи президентов США и России, а те, кто считает иначе, — плохо понимают реальность политики».



Кулеба также сказал, что «США сыграли немаловажную роль в сдерживании российской эскалации у украинских границ путем ведения с ней предупредительного диалога и применения санкций».



«Мы ожидаем, что эта линия сохранится, и что Россия четко услышит от США о том, что любая попытка дальнейшей агрессии или нежелание решать вопрос о деоккупации ею украинских территорий будет приводить к увеличению давления на Россию», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос «Что именно Украина может ожидать от встречи президентов США и России?».



В тоже время, подчеркнул глава МИД, «если Россия будет себя вести конструктивно, тогда и коллективный Запад, и Украина будут готовы делать конструктивные шаги». «Но только, если Россия в действительности займется прекращением агрессии против Украины и деоккупацией наших земель», — подытожил Кулеба.

Президент США Джо Байден рассчитывает, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года во время его турне по Европе.