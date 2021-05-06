COVID-19 на Луганщине: 237 новых случаев за сутки, умерли еще 17 человек

На подконтрольной украинской власти территории Луганской области лабораторно подтверждены 237 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших выявили в Лисичанске – 74 человека и в Северодонецке – 43, а также новые случаи заражения зафиксированы в городе Рубежное – два, в Новопсковском районе – 29, в Сватовском – 18, в Попаснянском и Старобельском – по 15, в Беловодском – 10, в Марковском – девять, в Троицком – восемь, в Станично-Луганском и Меловском – по пять, в Кременском – три и в Белокуракинском районе – один.



От осложнений коронавируса умерли три человека в Попаснянском районе, по два летальных случая за сутки зафиксированы в Лисичанске, Северодонецке, а также в Кременском, Меловском, Сватовском, Станично-Луганском районах; по одному – в Новоайдарском и Старобельском районах. Возраст умерших – от 44 до 84 лет.



За все время исследований на Луганщине выявлено 23 988 случаев коронавирусной болезни. Из них 19 318 человек выздоровели (в том числе 302 – за последние сутки), 753 – умерли.

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