Румыния передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Румыния намерена передать Украине в качестве безвозмездного пожертвования 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу, пишет румынское издание BURSA.RO.



«На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине», — заявил Кыцу.



По его словам, в ближайшее время Румыния начнет продавать вакцину AstraZeneca.

Ранее Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Ее будут использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем, кто был привит индийской Covishield.



Кроме того, Польша намерена в мае-июне поставить Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Точные сроки поставки будут зависеть от динамики поставок в Польшу.



Почти 1 млн доз вакцины Pfizer Украина ожидает в мае . В частности, поставки ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.