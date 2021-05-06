Для участия в ВНО зарегистрировались более 600 человек с неподконтрольных территорий Донбасса

В Украине сегодня, 6 мая, стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО), она продлится до 18 мая, передает «Суспільне».



Как рассказал директор Донецкого регионального центра оценивания качества образования Владимир Власов, право на регистрацию в этот период, в частности, имеют: участники АТО/ООС, лица с неподконтрольной украинской власти территории, лица, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в виде ВНО, а также лица, находящиеся на территориях, где установлен карантин или состояние чрезвычайной ситуации, лица, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний.



По словам Власова, всего в Донецкой и Луганской областях на ВНО зарегистрировались более 22 тысяч абитуриентов, из них более 600 человек – с неподконтрольных территорий.



Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня. Дополнительная сессия ВНО состоится в период с 26 июня по 14 июля.



В Минобразования говорят, что у них есть 4 сценария проведения ВНО в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Там отметили, что прошлогодний опыт показал, что вспышек заболеваемости коронавирусом после проведения ВНО не было.