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«ДНР» упростила процедуру получения временного «муниципального» жилья

06 мая 2021, 16:23

«ДНР» упростила процедуру получения временного «муниципального» жилья

Так называемое правительство группировки «ДНР» упростило процедуру постановки на учет для получения жилья для временного проживания из маневренного фонда. Соответсвующие изменения были внесены в т.н. постановление «О муниципальном жилье маневренного фонда».

Нововведения исключили необходимости предоставления ряда справок.

В июне 2020 года «правительство ДНР» обнародовало порядок включения муниципального жилья в жилой фонд, предназначенный для временного проживания (маневренный фонд) и его предоставления.

«Жилье маневренного фонда предоставляется для временного проживания получателей жилья маневренного фонда до строительства жилых помещений взамен разрушенного, восстановления жилых помещений получателей жилья маневренного фонда, предоставления другого жилого помещения или приобретения права собственности на другое жилое
помещение», — отмечалось в бумаге.

Претендовать на такое жилье могут: семьи «военнослужащих»; люди, чье жилье разрушено в результате боевых действий; вынужденные переселенцы.

В конце апреля глава «ДНР» Денис Пушилин своим «указом» утвердил новый порядок выявления, учета и принятия в «муниципальную собственность» недвижимости, которую сочли бесхозной.

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