В Италии арестовали еще одного наемника «Л-ДНР»

В итальянской Мессине суд вынес решение об аресте 28-летнего мужчины по подозрению в наемничестве. По данным следствия, он принимал участие в боевых действиях против украинской армии на стороне незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР», передает «РБК-Украина».



Как сообщает итальянская полиция, завербованный молодой человек (указаны только его инициалы G. R.) с 2016 года был наемником на Донбассе и через социальные сети распространял информацию о своей военной деятельности.



Следствие пришло к выводам, что он воевал в рядах боевиков «Л-ДНР» за деньги, «не являясь ни гражданином Украины, ни постоянным жителем этой страны». Кроме того, его подозревают в том, что он занимался преступной деятельностью в более чем одном государстве.



В рамках его дела следствие устанавливает всю цепочку вербовщиков, которые способствовали и финансово поддерживали наемников на Донбассе.

Ранее в Италии задержали 50-летнего бывшего полицейского из Кальяри, который воевал против Украины на Донбассе в рядах пророссийских незаконных вооруженных формирований.