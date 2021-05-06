На Донбассе в ходе обстрела погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе неподалеку от Новотроицкого боевики обстреляли позиции украинской армии, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб, и еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Отмечается, что противник использовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Один военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение.



Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — тяжелое.



В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь.



Кроме этого о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

В среду, 5 мая, на Донбассе получили ранения двое военнослужащих ВСУ. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, а за прошедшие сутки было 19 обстрелов.