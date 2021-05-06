Красный крест и ООН отправили на Донбасс более 200 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста и ООН направили на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 200 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Шесть грузовиков гуманитарного груза весом 114,53 тонны переданы от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста», — сказано в сообщении.



Также отмечается, что еще девять грузовиков гуманитарного груза весом 106,596 тонны были направлены от гуманитарной миссии ООН.



Всего 5 и 6 мая на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 221,126 тонн.



«Все 15 грузовиков от МККК и ООН переправили строительные материалы через КПВВ «Новотроицкое», — добавили в ведомстве.