С 7 мая в «красной» зоне карантина останется один регион

С 7 мая из «красной» зоны карантина выводятся Запорожская и Полтавская области. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



По результатам заседания госкомиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. Регионы переводятся в «желтую» карантинную зону.



Таким образом, на 7 мая в «красной» зоне останется только Сумская область.



Донецкая и Луганская области, согласно данным министерства здравоохранения, остаются по-прежнему в «оранжевой» карантинной зоне.