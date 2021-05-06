МВФ ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

Международный валютный фонд остается в состоянии переговоров с Украиной и ожидает больше прогресса для выделения второго транша по программе stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает «Интерфакс-Украина».



Он напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долларов с немедленным выделением 2,1 млрд долларов первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего. Размеры второго и третьего транша — по 700 млн долларов, третьего — 560 млн долларов и заключительного четвертого — 980 млн долларов.



Миссия по первому пересмотру программы в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.



Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает поступление второго транша в сентябре этого года, а в партии «Слуга народа» рассчитывают в мае принять все необходимые для этого законы.