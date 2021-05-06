В штабе рассказали, где боевики сегодня стреляли

С начала текущих суток, 6 мая, на Донбассе зафиксировано 6 нарушений со стороны боевиков. Об этом сообщает
пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики стреляли по окрестностям Новгородского, Пивденного, Песок, Пищевика, Новотошковского и Новотроицкого.
Огонь по украинским подразделениям велся из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов вблизи Новотроицкого один военнослужащий ВСУ погиб
, и еще один получил ранения.
ВСУ открывали ответный огонь.