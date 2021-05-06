Боррель: Намерения Москвы по выполнению Минских договоренностей не ясны

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорит, что ему «не ясно», намерена ли Россия выполнять Минские договоренности для разрешения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг в Брюсселе после заседания министров обороны стран-членов ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы обсудили Россию и недавнее наращивание военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на украинской границе. Мы обсудили вопрос деэскалации напряжения и выполнение Минских договоренностей как единственный путь продвижения вперед для долгосрочного политического решения. Но это не ясно, хочет ли Россия быть полностью вовлеченной в этом отношении. "Не ясно" — это мои слова», — высказал мнение Боррель.