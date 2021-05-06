Украина в ОБСЕ: РФ может использовать паспортизацию в ОРДЛО как повод для нападения

Россия может легко использовать незаконную паспортизацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как повод для очередной вооруженной атаки против Украины под прикрытием «защиты российских граждан». Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».



«Мы не должны терять бдительность ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в Черном и Азовском морях, которые остаются сильно милитаризованны Россией. Полмиллиона российских паспортов, которые уже были незаконно выданы российской стороной в оккупированных районах Донбасса, могут быть легко использованы Россией как повод для начала очередного вооруженного нападения. И мы уже видели ряд заявлений по этому поводу со стороны российских чиновников», — заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая.



Он также выразил благодарность всем государствам-участникам ОБСЕ за оказанную поддержку в последние недели, когда Россия резко увеличивала свое военное присутствие вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях.



По его словам, дальнейшие шаги России «невозможно было предусмотреть», а в прошлом РФ уже демонстрировала, что может нападать внезапно, если у нее есть такая возможность.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 млн незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 млн.